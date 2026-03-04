Un sussurro all’orecchio, un gesto con il dito verso il petto, un sorriso trattenuto. Bastano pochi secondi rubati durante l’ultima pausa pubblicitaria prima della proclamazione finale del vincitore per trasformare il palco del Teatro Ariston in un caso social.

Siamo alla finale del Festival di Sanremo 2026. I due finalisti, Sal Da Vinci e Sayf, attendono il verdetto. Accanto a loro c’è Laura Pausini, co-conduttrice dell’edizione guidata da Carlo Conti. Le telecamere ufficiali sono spente per la pubblicità, ma qualcuno riprende il palco. Nel video si vede Laura Pausini avvicinarsi prima a Sal Da Vinci, sussurrargli qualcosa, poi fare lo stesso con Sayf. Subito dopo, Sal sorride e si indica, come a dire “Sono io”.

Pochi istanti più tardi, a telecamere accese e in diretta tv, arriva l’annuncio ufficiale: vince Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. La sequenza, montata e rilanciata online, sembra suggerire un’anticipazione del risultato avvenuta poco prima della versione trasmessa in televisione. In rete parte la domanda: la cantante ha rivelato il vincitore prima della proclamazione ufficiale?

Il video virale e la reazione dei social

Il filmato circola nel giro di poche ore su Instagram e X. Le didascalie parlano di “spoiler clamoroso”, “gaffe in diretta”, “Festival rovinato”. Il sospetto è che se il vincitore fosse già noto durante la pausa pubblicitaria, la tensione televisiva sarebbe stata solo una messinscena.

L’interpretazione si basa su due elementi: il sussurro e il gesto di Sal Da Vinci. Non si sente l’audio, non si conoscono le parole pronunciate, ma il linguaggio del corpo viene letto come una conferma. Il problema è che la ricostruzione si fonda su un’ipotesi, non su un fatto verificato. Nessuna prova dimostra che Laura Pausini fosse a conoscenza del risultato in quel momento. E soprattutto, nessuno spiega perché avrebbe dovuto comunicarlo ai diretti interessati prima dell’annuncio ufficiale.

La spiegazione di Alberto Matano

A intervenire per chiarire è stato Alberto Matano durante la trasmissione La Vita in Diretta. Il conduttore ha raccontato di aver parlato direttamente con Laura Pausini dopo la polemica esplosa online. Secondo quanto riferito, non c’è stato alcuno spoiler. Prima dell’inizio del Festival, Pausini avrebbe chiesto un pronostico astrologico a Simon & The Stars. La previsione? A vincere sarebbe stato un Ariete, segno considerato favorito in quel contesto.

Durante la pausa pubblicitaria, la cantante avrebbe semplicemente domandato ai due finalisti quale fosse il loro segno zodiacale. La coincidenza è evidente: sia Sal Da Vinci, nato il 7 aprile, sia Sayf, nato il 23 marzo, sono del segno dell’Ariete. Il gesto di Sal, letto come una conferma anticipata, potrebbe essere stato una reazione scherzosa alla conversazione sul segno.

Un fuorionda, per definizione, è un frammento privo di cornice. Senza audio, senza spiegazione, senza verifica. Il pubblico può riempire quei vuoti con supposizioni. E l’algoritmo dei social amplifica le versioni più sensazionali. Al di là della polemica, il dato oggettivo è la vittoria di Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. La proclamazione è avvenuta regolarmente in diretta, davanti al pubblico dell’Ariston e ai telespettatori.