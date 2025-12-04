In questi ultimi anni, dinamiche e ruoli sociali hanno cambiato volto e sempre più uomini hanno inforcato i guanti per farsi carico delle faccende domestiche. Se una volta lavare i piatti era considerato un affare da donne, oggi la situazione ha preso una piega inattesa.

Ma se ci dicessero che ai gentiluomini piace proprio occuparsi delle cose di casa, aspetto che contribuirebbe a renderli addirittura felici? A sostenerlo è una ricerca dell’Università di Umeå, Svezia, che racconta una storia fatta di equilibrio e gioia nel ménage domestico.

La condivisione dei compiti in casa, lungi dall’essere solo un modo per risparmiare tempo e energie, assumerebbe un ruolo dominante sul benessere di coppia e individuale. E le pulizie quotidiane “in tandem” aiuterebbero a migliorare complicità e armonia nella relazione.

Lo studio, che in un primo momento potrebbe farci sorridere, ha basi solide e dimostra come anche il noioso lavaggio delle stoviglie possa portare benefici. Non pochi, in realtà, visto che i dati avrebbero messo in evidenza meno ansia e nervosismo per chi ci si dedica.

Gli uomini che lavano i piatti sono più felici: lo studio svedese

La ricerca condotta dall’Università di Umeå ha seguito per decenni un gruppo di persone e ne ha tratto dati. In dettaglio, per oltre 20 anni sono state monitorati 273 soggetti, evidenziando come chi non divideva le faccende domestiche con il partner mostrasse segnali di disagio psicologico.

Chi, invece, partecipava in modo attivo alla gestione della casa, lavando piatti, cucinando, pulendo, mostrava segni di maggiore benessere, meno nervosismo, migliore concentrazione e vita più felice.

In poche parole, meno stress e più equilibrio mentale per gli uomini attivi in casa, meno felicità e maggiore disagio per i pigri. Non è, quindi, una questione di equità o di “giustizia di genere”, ma proprio di reali benefici sul piano psicologico, relazionale e perfino fisico.

Perché lavare i piatti e fare le faccende può dare soddisfazione

Se lavare i piatti ci può sembrare un gesto banale, da quanto suggerisce lo studio, questa attività domestica può assumere significati profondi. Il primo è sviluppare un senso di utilità, dato che contribuisce alla gestione della casa fa sentire parte integrante del “sistema famiglia”.

Non è solo un dovere, è un modo per prendersi cura del proprio spazio e del proprio partner e questo può generare soddisfazione, orgoglio e senso di appartenenza. In più, aiuta a migliorare l’equilibrio di coppia: quando entrambi si impegnano, si evita di far gravare tutto su uno solo.

Ciò riduce il rischio di risentimenti, di stanchezza dell’uno e di senso di colpa dell’altro. Un ambiente domestico più bilanciato rende la convivenza più tranquilla. In ultimo, è anche una questione di benessere mentale.

I dati della ricerca non mentono, gli uomini coinvolti nelle faccende domestiche risultano meno soggetti a stress, ansia, difficoltà di concentrazione. Pulire, cucinare, lavare i piatti diventano attività che aiutano a “staccare”, a ritrovare un ritmo più calmo e rilassato.

Il cambiamento dei ruoli nella vita di coppia moderna

Negli ultimi decenni, le dinamiche di coppia e famiglia sono cambiate. Sempre più donne lavorano, spesso con carriere impegnative e sempre più uomini — anche per convinzione, oltre che per necessità — entrano nella dimensione domestica.

Questo passaggio ha varie conseguenze interessanti. La prima è la parità e rispetto reciproco: non più “lei si occupa della casa, lui del lavoro” come regola quasi automatica, ma una distribuzione più fluida e condivisa dei compiti.

Ma come accennato, si parla anche di maggiore complicità: fare le cose insieme — cucinare, pulire, sparecchiare — diventa un’esperienza condivisa. Un modo per stare insieme non solo nei momenti liberi, ma anche nella routine quotidiana.

Dal punto di vista del benessere di coppia, la collaborazione domestica può favorire una convivenza più “gentile”, con meno conflitti legati alla gestione della casa e una maggiore soddisfazione nella relazione.

In pratica, quel gesto – lavare i piatti – può essere un piccolo mattoncino che costruisce un rapporto fatto di rispetto, equilibrio e cooperazione.

Il modello svedese è esportabile ovunque?

La Svezia è avanti per parecchie cose e, in realtà, questo modello descritto nello studio è solo uno dei più interessanti provenienti dal Nord Europa. Un altro è quello danese per l’educazione sessuale dei bambini, dove ancora una volta la parola chiave è il rispetto.

Ma, detto questo, da società come quelle nordiche, con i loro valori e una precisa cultura di genere e welfare, forse è quasi naturale aspettarci queste realtà. Cosa accadrebbe, invece, se lo stesso concetto fosse traslato in altri contesti, Italia compresa?

La mentalità, per fortuna, è cambiata anche qui e sempre più coppie cercano di suddividere meglio le faccende, spinte da una visione più moderna della convivenza. Eppure permangono stereotipi, resistenze culturali, abitudini radicate.

La domanda è: siamo davvero pronti anche noi a dire che l’uomo con la spugnetta abrasiva in una mano e il detersivo nell’altra è felice? O è solo un modo per evitare sfuriate della sua dolce metà, stanca e con sempre mille cose a cui pensare, tra lavoro e famiglia?

Urge una ricerca simile a quella svedese anche nel Belpaese.