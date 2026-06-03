Non è una faccenda gradevole, lo ammettiamo, eppure la pulizia della lavatrice è fondamentale per evitare alcuni problemi. La giudichiamo quasi indistruttibile, vista la sua armatura esterna e interna, ma in effetti anche questa macchina ha le sue debolezze.

In realtà, queste fragilità derivano dai cicli continui a cui sottoponiamo il macchinario, che favoriscono l’accumulo di calcare, residui di detersivo, sporcizia, capelli. Il cestello, le guarnizioni e i tubi possono infatti essere messi a dura prova, rischiando malfunzionamenti, occlusioni, proliferazioni batteriche e cattivi odori.

Se questo accade, il primo campanello di allarme sono i capi appena lavati che sembrano meno puliti del solito. O anche quel fastidioso odore di chiuso e umidità che si avverte quando si apre il portello, segno che è arrivato il momento di una manutenzione del mezzo.

Ma niente paura, perché la pulizia ordinaria della lavatrice non esige né grandi strumenti né grandi manovre. E per quanto riguarda il detergente ottimale, utile per dare freschezza e igiene a questo elettrodomestico, è un grande amico che conosciamo tutti, il bicarbonato.

Come pulire la lavatrice con il bicarbonato e dosaggi

La pulizia interna della lavatrice passa da un lavaggio a vuoto completo, versando nel cestello una quantità compresa tra 50 e 100 grammi di bicarbonato. Dopo possiamo avviare un programma di minimo un’ora e mezza, meglio un paio d’ore, tra 60 e 90 °C.

L’acqua calda contribuisce a sciogliere residui di detersivo e sporco accumulati, mentre il bicarbonato aiuta a contrastare gli odori sgradevoli. Una manutenzione di questo tipo può essere eseguita ogni uno o due mesi, in base alla frequenza d’uso della lavatrice.

In più, se vogliamo mantenere pulizia e igiene a lungo:

lasciamo l’oblò aperto al termine di ogni ciclo per favorire l’asciugatura interna;

asciughiamo le guarnizioni con un panno pulito dopo ogni lavaggio;

alterniamo i programmi a basse temperature con almeno un ciclo caldo ogni settimana;

evitiamo eccessi di detersivo che favoriscono la formazione di residui.

Il bicarbonato è utile anche sulle altre parti del macchinario, creando una pasta densa con poca acqua. In questo modo si possono pulire guarnizioni e cassetto del detersivo, strofinando la crema con una spazzola morbida e risciacquando poi con un panno umido.

Con questa procedura andremo a rimuovere lo sporco superficiale e le tracce di muffa nelle zone più soggette all’umidità.

Il bicarbonato può danneggiare la lavatrice e serve contro il calcare?

Nelle quantità consigliate, il bicarbonato non è considerato dannoso per le componenti della lavatrice. A differenza di sostanze più aggressive, possiede un’alcalinità moderata e per questo lo si ritiene compatibile con acciaio inox, gomma e tubazioni.

Da evitare però gli eccessi, specie per tutelare le guarnizioni, in quanto la gomma potrebbe rovinarsi in caso di trattamenti frequenti e risciacqui non sufficienti a eliminare i residui. E occhio, il bicarbonato non ha efficacia contro il calcare.

Per questo, se notiamo che la nostra lavatrice risente anche di un accumulo di carbonato di calcio, dovremo prevedere una pulizia con acido citrico o detergenti appositi per eliminarlo. Il bicarbonato è un grande alleato dell’igiene, ma in questo caso non può aiutarci.

Al contrario, possiamo servircene non solo per il lavaggio del mezzo, ma anche durante i normali cicli dei capi, quando serve una migliore azione contro i cattivi odori. Ci basterà aggiungere uno o due cucchiai di polvere nel cestello o nel cassetto del detersivo.

Qui può migliorare l’efficacia del detergente, soprattutto quando si lavano lenzuola, asciugamani o capi sportivi resistenti. Da evitare invece sui tessuti delicati come lana e seta, che potrebbero risentire dell’ambiente alcalino.