Ogni giorno la lavatrice è tra i nostri alleati per risparmiare tempo, energie e spesso anche denaro nel lavaggio dei capi. Ma caricarla a regola d’arte sembra un gesto banale, quasi scontato, che però nasconde qualche insidia.

Apri l’oblò, alloggi i panni, aggiungi il detersivo e via. Ma quanti di noi hanno avuto brutte sorprese quando, a lavaggio finito, alcuni capi risultavano ancora macchiati, sporchi o sgualciti? O peggio, alzi la mano chi non ha temuto il peggio sentendo vibrazioni e strani rumori durante alcuni cicli.

Il problema, con alta probabilità, era il modo in cui avevamo sistemato gli indumenti dentro al cestello. Troppa roba, ma anche poche cose o una distribuzione scorretta, infatti, possono creare problemi. In poche parole, non basta riempire, serve caricare con logica.

Per farlo esiste un metodo semplicissimo e intuitivo, quello del palmo di mano, anche detto “trucco del palmo”. Un piccolo accorgimento che, se adoperato ogni volta, può migliorare davvero l’efficacia del lavaggio.

Perché “pieno” non significa “giusto”

Uno degli errori che spesso commettiamo è di infilare più roba possibile nella lavatrice, nella speranza di fare un unico lavaggio e risparmiare energia e tempo. Il problema è che sovraccaricare il cestello è uno dei principali motivi se i risultati non sono ottimali.

Il che significa trovarsi con vestiti non lavati bene, oppure pieni di pieghe o con residui di detersivo. Se il cesto è troppo pieno, i panni non riescono a muoversi durante il ciclo, l’acqua e il detergente non raggiungono le fibre in modo uniforme e alcune zone restano sporche o non risciacquate.

In più, questo modo di caricare mette sotto stress non solo i tessuti, che strofinandosi fra loro rischiano danni o usura prematura, ma la lavatrice stessa. Il motore, il tamburo e la struttura possono soffrire infatti per vibrazioni, rimbalzi e in casi peggiori, anche rotture.

D’altro canto, caricare troppo poco può essere inefficiente: usare poca biancheria significa consumare quasi la stessa acqua e corrente, con risultati peggiori e sprechi di risorse. Il segreto è trovare l’equilibrio giusto, riempiendo gli spazi con criterio, per un bucato pulito e morbidissimo senza residui.

Il trucco del palmo della mano per caricare la lavatrice

E qui entra in gioco il famoso “trucco del palmo”. La regola è questa, una volta caricato il cestello, lasciare spazio sufficiente sopra ai panni equivalente al palmo della mano aperta. In pratica: mai riempire la lavatrice fino all’orlo, mantenendo invece un “cuscinetto” d’aria importante.

In questo modo i vestiti avranno spazio per muoversi durante il lavaggio, l’acqua e il detersivo potranno raggiungere ogni singolo capo e lo sfregamento fra tessuti sarà minimizzato.

Il risultato? Capi puliti, senza macchie residue, meno sgualciti, più facili da stirare e anche da stendere, visto che non dovremo perdere tempo a tendere i tessuti accartocciati per lavaggi troppo compressi.

Questo accorgimento non solo migliora il risultato del lavaggio, ma protegge anche la lavatrice: meno stress meccanico, meno vibrazioni, meno rischi per tamburo, sospensioni e struttura.

E poi, dettaglio non da poco, questo metodo può aiutare a contenere i consumi: l’efficacia del lavaggio evita di avere a che fare con panni non del tutto puliti, che dovremmo rilavare. Se carichiamo il cestello nel modo corretto, un ciclo basta e avanza.