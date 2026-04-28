Quando anche un lavoro normale può riservare brividi inattesi: una situazione del genere è capitata ad una cassiera di una stazione di servizio a Rayong, in Thailandia, che ha ricevuto una visita indesiderata quando un serpente dorato le è strisciato sulla spalla, mandandola nel panico.

Terrore nella cabina

Watcharaporn Suebsilp, 41 anni, stava riscuotendo il pagamento da un automobilista quando un rettile di circa un metro e mezzo è spuntato alle sue spalle.

Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano la donna che, dopo aver sentito un leggero peso premere verso di sé, si gira a destra e si ritrova faccia a faccia con il rettile che le tira fuori la lingua.

Watcharaporn non ha potuto fare altro che urlare, paralizzata dalla paura sul sedile, temendo che il serpente potesse attaccarla con movimenti improvvisi. Per sua fortuna, il serpente si è poi allontanato strisciando, scomparendo nella cassa mentre i colleghi hanno aiutato la cassiera, in preda al panico, a uscire dalla cabina.

“Il momento più terrificante della mia vita”

Parlando il giorno dopo l’accaduto, ha descritto l’incidente come “il momento più terrificante” della sua vita.

“In quel momento ero seduta nella cabina della cassa: stavo compilando una fattura per un cliente quando all’improvviso ho sentito una pesantezza alla spalla, come se qualcuno mi avesse appoggiato una mano – ha raccontato la donna – Inizialmente ho pensato che un collega mi avesse messo qualcosa sulla spalla per scherzo ma mi sono girata e ho visto il serpente che alzava la testa proprio davanti al mio viso.

“Lavoro qui da otto anni e questo è stato di gran lunga il momento più terrificante della mia vita. Ho paura dei serpenti e non mi sarei mai aspettato di trovarne uno così vicino”, ha concluso Watcharaporn.

Il personale della stazione non è riuscito a catturare il serpente, che si ritiene sia fuggito attraverso il finestrino aperto della cabina.

Il serpente dorato, una specie velenosa

I serpenti arboricoli dorati sono serpenti leggermente velenosi che vivono sugli alberi in tutto il Sud-est asiatico e si nutrono principalmente di lucertole, rane, uccelli e piccoli roditori. Sono in grado di planare nell’aria appiattendo il corpo e “volando” tra gli alberi, coprendo a volte distanze fino a 100 metri.

In genere non sono aggressivi e preferiscono fuggire piuttosto che affrontare gli esseri umani. Nel caso specifico, si pensa che si fosse rifugiato nella cabina per cercare riparo dal sole e dal troppo caldo.

Video tratto da: IPA / KameraOne