VIRALI 16 OTTOBRE 2025

Le incredibili scale mobili per raggiungere la vetta della montagna

Arrivano dalla Cina, nello specifico dalla provincia di Jiangxi, le spettacolari immagini della nuova rete di scale mobili che permette di raggiungere facilmente la vetta di una montagna da cui si gode una vista spettacolare.

Le scale mobili lunghe complessivamente 1.236 metri, permettono di compiere in dieci minuti una salita che richiederebbe a piedi ben due ore, superando quindi in tempi rapidi un dislivello paragonabile a quello di 88 piani di un edificio.

Il progetto è costato l’equivalente di circa 20 milioni di euro ed è statao soprannominato ‘la scala verso le nuvole’.

La Cina non è nuova a questi incredibili progetti ingegneristici: è di poco tempo fa l’inaugurazione del ponte più alto del mondo sullo Huajiang Grand Canyon, nella provincia meridionale cinese del Guizhou.

