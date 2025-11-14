Le nuvole sono impressionanti: il video del cielo è ipnotico

Un fenomeno letteralmente ipnotico, una sorta di dipinto impressionista nel cielo: ecco uno splendido video di nuvole Asperitas, un particolare tipo di nuvole composto prevalentemente da stratocumuli e altocumuli.

Le Asperitas si formano principalmente in prossimità di nubi temporalesche, oppure in aree di instabilità che tuttavia non vedono la presenza di precipitazioni.

Queste nubi tendono a formarsi sotto il livello di congelamento, quindi solitamente non son associate a precipitazioni.

Sono nuvole che raramente si possono osservare in Italia e in Europa mentre sono molto più frequenti negli USA ed in Nuova Zelanda: in questo caso, il video è stato registrato in Cina.

Video tratto da: IPA / ViralHog