Le recupera la federa: donna risparmia la vita ad un gambero

Una donna ha usato un gambero di fiume per recuperare una federa cadutale dal balcone: completata l’impresa, ha deciso di ringraziare per l’assistenza il crostaceo, salvandogli la vita.

Secondo la ricostruzione del curioso evento, un’improvvisa raffica di vento ha fatto cadere dalla ringhiera una federa, stesa ad asciugare sul balcone di un grattacielo. La federa è poi atterrato su una sporgenza sottostante , appena fuori dalla portata del balcone della residente.

La donna ha tentato di recuperarla sporgendosi dalla ringhiera, ma non è riuscita a raggiungerla e ha così improvvisato un piano utilizzando un gambero di fiume acquistato di recente al mercato.

L’ingegnosa donna ha prima legato il gambero con un pezzo di stoffa e poi l’ha calato lentamente verso la piattaforma. Guidato verso la sporgenza, il gambero ha afferrato la federa con le chele ed è poi stato fatto risalire fino alla casa della donna.

Dopo aver recuperato la federa, la donna ha rimesso il gambero in un contenitore ma poco dopo, per ringraziarlo dell’assistenza, ha deciso di risparmiargli la vita liberandolo in un corso d’acqua vicino, mentre i restanti gamberi di fiume hanno avuto un destino diverso…

L’insolito vicenda è avvenuta nella provincia di Anhui, nella Cina orientale, e il video è stato condiviso su Douyin, la versione cinese di TikTok.

Video tratto da: IPA / KameraOne