Le spettacolare congiunzione tra Venere e la Luna

Venere e la falce di Luna crescente sono apparse fianco a fianco nel cielo serale del 14 settembre scorso, creando una spettacolare e abbagliante congiunzione visibile in tutta l’India, in Sudafrica e in alcune parti dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia.

Le due si sono viste vicine a ovest subito dopo il tramonto in diversi continenti: Venere brillava come una splendida Stella della Sera, spesso definita la gemella della Terra per le sue dimensioni simili mentre la Luna era illuminata solo al 15%, formando un sottile arco appena visibile al crepuscolo.

Video tratto da: IPA / KameraOne