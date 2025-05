Due suore brasiliane, suor Marizele Cassiano e suor Mariza de Paula, sono diventate virali sui social media dopo la loro energica danza con tanto di beatbox durante un programma religioso a Goiania, nel Brasile centro-occidentale.

Le suore, membri della comunità Copiosa Redencao, hanno sorpreso il pubblico con il loro talento, la loro simpatia e il loro entusiasmo e il video ha raccolto milioni di visualizzazioni e ‘like’ sui social media.

Non è la prima volta che negli ultimi tempi le suore salgono agli onori della cronaca per motivi non strettamente legati al loro ruolo religioso: poco tempo fa s’era parlato molto di una comunità di suore dedite alla coltivazione della cannabis per il suo utilizzo a scopi terapeutici.