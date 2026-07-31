VIDEO
Cerca video
VIRALI 31 LUGLIO 2026

Le zebre si abbeverano al fiume: all'improvviso l'attacco micidiale

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Due zebre sono scampate per un pelo all’attacco di un coccodrillo mentre si abbeveravano al fiume Mara in Kenya: il rettile si è avvicinato a un metro, per poi avventarsi sulla coppia ignara.

Le zebre hanno percepito il pericolo appena in tempo, balzando indietro dalla riva e portandosi in salvo.

La guida turistica Charles Kasoe ha immortalato il momento drammatico durante la migrazione annuale, descrivendo l’incontro come estremamente raro da osservare da vicino.

Video tratto da: IPA / KameraOne

ANIMALI VIRGILIOYT
Le zebre si abbeverano al fiume: all'improvviso l'attacco micidiale
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi