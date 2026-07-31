Le zebre si abbeverano al fiume: all'improvviso l'attacco micidiale

Due zebre sono scampate per un pelo all’attacco di un coccodrillo mentre si abbeveravano al fiume Mara in Kenya: il rettile si è avvicinato a un metro, per poi avventarsi sulla coppia ignara.
Le zebre hanno percepito il pericolo appena in tempo, balzando indietro dalla riva e portandosi in salvo.
La guida turistica Charles Kasoe ha immortalato il momento drammatico durante la migrazione annuale, descrivendo l’incontro come estremamente raro da osservare da vicino.
Video tratto da: IPA / KameraOne