Le leggende metropolitane ci accompagnano da sempre: nascono dal passaparola, si diffondono e, con il tempo, finiscono per sembrare vere. Se alcune fanno sorridere, altre inquietano, altre ancora riescono persino a influenzare il nostro comportamento.

Da una parte le storie horror ambientate nelle città americane, dall’altra i falsi miti legati alla salute e all’alimentazione, queste narrazioni hanno attraversato generazioni intere. Prima come racconto orale, poi viralizzate da giornali, televisione e social network.

La maggior parte di queste credenze nasce da paure collettive o da interpretazioni errate di fatti reali. In altri casi, invece, dal semplice desiderio umano di trovare spiegazioni a fenomeni complessi. La forza di queste storie risiede proprio nella loro apparente plausibilità.

Si tratta di situazioni abbastanza realistiche da sembrare possibili, anche se prive di prove concrete. A renderle ancora più credibili è poi il fondo culturale che si nasconde dietro ciascuna di esse, perciò vediamo quali sono le 10 leggende urbane più famose.

Le 10 leggende metropolitane più famose di sempre

Le leggende metropolitane continuano a sopravvivere perché mescolano paura, curiosità e mistero. E anche quando qualcuno le smentisce, restano affascinanti racconti collettivi che mostrano quanto sia facile trasformare un aneddoto in una realtà condivisa: