Le leggende metropolitane ci accompagnano da sempre: nascono dal passaparola, si diffondono e, con il tempo, finiscono per sembrare vere. Se alcune fanno sorridere, altre inquietano, altre ancora riescono persino a influenzare il nostro comportamento.
Da una parte le storie horror ambientate nelle città americane, dall’altra i falsi miti legati alla salute e all’alimentazione, queste narrazioni hanno attraversato generazioni intere. Prima come racconto orale, poi viralizzate da giornali, televisione e social network.
La maggior parte di queste credenze nasce da paure collettive o da interpretazioni errate di fatti reali. In altri casi, invece, dal semplice desiderio umano di trovare spiegazioni a fenomeni complessi. La forza di queste storie risiede proprio nella loro apparente plausibilità.
Si tratta di situazioni abbastanza realistiche da sembrare possibili, anche se prive di prove concrete. A renderle ancora più credibili è poi il fondo culturale che si nasconde dietro ciascuna di esse, perciò vediamo quali sono le 10 leggende urbane più famose.
Le 10 leggende metropolitane più famose di sempre
Le leggende metropolitane continuano a sopravvivere perché mescolano paura, curiosità e mistero. E anche quando qualcuno le smentisce, restano affascinanti racconti collettivi che mostrano quanto sia facile trasformare un aneddoto in una realtà condivisa:
- la vasca piena di ghiaccio e gli organi asportati – una delle storie più inquietanti racconta di ragazzi svegliatisi in una vasca di ghiaccio, dopo una notte brava, con cicatrici evidenti e un rene rubato da trafficanti di organi. Ma nonostante la diffusione mondiale di questo racconto, non esistono prove concrete di episodi simili avvenuti nelle modalità descritte;
- gli alligatori nelle fogne di New York – secondo la leggenda, piccoli coccodrilli acquistati come animali domestici sarebbero stati gettati negli scarichi di New York, colonizzando le fogne della città. Ma sebbene qualche rettile, ogni tanto, sia stato trovato nei tunnel, l’idea di famiglie sotterranee di alligatori resta pura fantasia;
- la regola dei 5 secondi – c’è una pericolosa credenza che sostiene che un alimento raccolto entro cinque secondi dalla caduta a terra sia ancora sicuro da mangiare. In realtà, i batteri possono contaminare il cibo in modo quasi immediato, a seconda della superficie coinvolta;
- ingoiare una gomma da masticare fa male – una convinzione diffusa sostiene che il chewingum resti nello stomaco per anni. Il nostro organismo in effetti non lo digerisce del tutto, ma comunque elimina gli scarti attraverso l’apparato intestinale;
- le persone con la pelle magnetica – a intervalli regolari emergono storie di individui capaci di attrarre metalli con il corpo. Nella maggior parte dei casi si tratta solo di pelle umida o grassa, che permette a piccoli oggetti di attaccarsi per poco tempo;
- la febbre “cuoce” i microbi – è vero che la febbre rappresenta una risposta difensiva del corpo, ma non “cuoce” virus e batteri. L’aumento della temperatura corporea aiuta il sistema immunitario a lavorare meglio, ma non elimina i microbi in via diretta;
- il secondogenito psicologicamente schiacciato – alcune teorie popolari sostengono che il secondo di tre fratelli sviluppi problemi psicologici e complessi di inferiorità. Gli studi scientifici, però, mostrano che il carattere e gli stati d’animo dipendono da una ampia rosa di fattori e non soltanto dall’ordine di nascita;
- mangiare ragni mentre dormiamo – una delle leggende più famose e disgustose in lista è quella che sostiene che ogni persona, nel sonno, ingerisca ragni senza accorgersene. In realtà, i ragni tendono a evitare il contatto umano e non hanno alcun motivo per avvicinarsi alla bocca di una persona addormentata;
- le punte delle banane fanno male – c’è chi elimina sempre le estremità delle banane pensando che siano tossiche o sporche. Non esistono però evidenze scientifiche che dimostrino rischi legati al consumo delle punte del frutto. La credenza si basa però su un fatto reale, ossia il reperimento di insetti nascosti in alcuni frutti di origine tropicale durante il trasporto;
- tutte le formiche pesano quanto l’umanità – questa curiosa affermazione circola da decenni. Sebbene le formiche siano numerose e rappresentino una fetta impressionante della biomassa terrestre, studi scientifici hanno sconfessato questa teoria, attestando il peso totale di questi insetti a circa 1/4 di quello dell’umanità intera.