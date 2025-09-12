All’anagrafe il suo nome è Pantaleo – antisonante, di origine greca che significa “leone in ogni cosa” ed è simbolo di coraggio e determinazione – ma tutti lo conoscono come Leo Dell’Orco ed è fra le persone più vicine e legate a Giorgio Armani. Lo stilista che ha cambiato il modo di concepire la moda è venuto a mancare, all’età di 91 anni, il 4 settembre del 2025 e ha lasciato in eredità non soltanto un impero in termini economici, ma anche di eleganza e stile.

A proseguire la strada segnata da Re Giorgio ci penserà il suo compagno storico, dando continuità e valore a un progetto che va oltre la moda. Nato il 2 novembre 1952 a Bisceglie, in Puglia, è stato per oltre quarant’anni il braccio destro di Armani, contribuendo in modo significativo alla crescita e al successo della celebre casa di moda.

L’incontro con Armani e l’inizio di un sodalizio pluriennale

La collaborazione fra i due ha avuto inizio negli anni Settanta, quando Leo Dell’Orco, allora impiegato presso Snam, incontrò Giorgio Armani in un parco milanese. Questo incontro casuale segnò l’inizio di una partnership professionale e personale che avrebbe plasmato il futuro del brand.

Nel corso degli anni, il compagno e confidente di Re Giorgio ha assunto ruoli sempre più rilevanti all’interno dell’azienda, diventando responsabile dell’ufficio stile uomo e supervisore delle collezioni maschili per tutte le linee del gruppo, tra cui Giorgio Armani, Emporio Armani e Armani Exchange. La discrezione e la dedizione lo hanno reso una figura chiave, spesso descritta come l’alter ego silenzioso dello stilista. Oltre alla sua competenza, sono state queste le peculiarità che lo hanno reso centrale nella vita e nella carriera di un simbolo del Made in Italy.

L’impegno di Dell’Orco è andato anche oltre. Non a caso ha ricoperto incarichi significativi anche in altri ambiti dell’impero Armani. Nel 2019 è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della squadra di basket Olimpia Milano, di proprietà di Armani dal 2008. Sotto la sua guida, la squadra ha raggiunto successi significativi, consolidando ulteriormente il legame tra sport e moda promosso dalla maison.

Il rapporto sincero e profondo con Armani

La relazione tra Armani e Dell’Orco è stata caratterizzata da una profonda fiducia e dal rispetto reciproco. Nell’autobiografia di Armani, intitolata “Per amore” e pubblicata nel 2022, lo stilista descrive Dell’Orco come “la persona cui ho affidato i miei pensieri più privati, personali, di lavoro e non, che ha saputo tenere per sé con grande riserbo”.

Dopo la scomparsa di Armani, Dell’Orco è emerso come una delle figure centrali nella successione dell’azienda. Secondo il testamento, la gestione del gruppo è stata affidata alla Fondazione Giorgio Armani, con Dell’Orco e altri stretti collaboratori e familiari incaricati di garantire la continuità e l’indipendenza di un brand che rimarrà nella storia della moda internazionale. La creatura di un uomo che con il suo genio creativo è diventato immortale.

In sintesi, Leo Dell’Orco rappresenta la continuità e la fedeltà ai valori fondamentali di Giorgio Armani. La sua lunga collaborazione con lo stilista e il suo ruolo attivo nella gestione dell’azienda lo rendono una figura chiave nel preservare l’eredità e l’identità del marchio nel panorama della moda internazionale.