Leopardo fugge dalla gabbia: scoppia il panico

Momenti di terrore nell’Ufficio Forestale di Distretto a Besisahar, in Nepal, quando un leopardo è riuscito a fuggire dalla gabbia dopo essere stato trasportato nel cortile a seguito di un intervento di recupero.

Le immagini mostrano il leopardo trasportato in una gabbia metallica su un carrello. Dopo essersi liberato, l’animale è balzato addosso una guardia forestale, sotto gli occhi dei presenti che osservavano da dietro le recinzioni.

La guardia è riuscta a liberarsi a sua improvvisa fuga ha scatenato il panico nella vicina zona del mercato; la preoccupazione dei residenti è cresciuta man mano che l’animale si spostava nell’area. Alla fine, e dopo non pochi prolemi, le autorità sono riuscite a neutralizzare l’animale e rimetterlo in gabbia.

La guardia forestale aggredita ha riportato ferite di vario genere ed entità ma non corre rischio di vita.

Video tratto da: IPA / KameraOne