La leggenda dello sci alpino Lindsey Vonn sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita, segnato non solo da un grave infortunio alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma anche da una perdita personale profonda. In un commovente post su Instagram, la campionessa americana ha rivelato che il suo cane Leo, un compagno di vita di 13 anni, è morto il giorno successivo alla sua caduta durante la gara di discesa libera ai Giochi.

La caduta e la perdita del cane: una coincidenza dolorosa alle Olimpiadi

L’8 febbraio 2026, nel corso della finale femminile, Lindsey Vonn ha perso il controllo dei suoi sci pochi secondi dopo la partenza, urtando un palo e schiantandosi sulla neve. L’incidente le ha causato una frattura complessa della tibia sinistra, immediatamente definita seria dai medici sul posto, tanto da richiedere il trasporto in elicottero e un primo ciclo di interventi chirurgici in Italia.

Solo un giorno dopo, il 9 febbraio, Leo è deceduto. Il suo amato cane – che negli ultimi mesi aveva lottato contro un cancro ai polmoni – dopo aver superato un linfoma circa un anno e mezzo fa, non ce l’ha fatta: il suo cuore ha ceduto e il suo corpo ha smesso di reggere lo stress della malattia.

“La giornata in cui mi sono schiantata, anche Leo è crollato”, ha scritto Vonn sui social, condividendo foto e ricordi della vita insieme. “È stato uno dei giorni più duri della mia vita. Non ho ancora elaborato la sua scomparsa”, ha confessato l’atleta.

Il legame con Leo e il dolore della perdita

Leo non era solo un cane da compagnia: per Lindsey Vonn è stato un punto di riferimento emotivo nei momenti più difficili. Lo aveva adottato nel 2014 visitando un canile, in un periodo travagliato in cui stava affrontando la riabilitazione da un grave infortunio al ginocchio.

Da allora, Leo è stato al suo fianco in tanti momenti, dalle pause forzate dopo gli infortuni fino a giornate di riposo sul divano guardando le Olimpiadi di Sochi, come ha ricordato la sciatrice. Nel suo commovente messaggio, ha definito Leo il suo “primo amore”, aggiungendo che nessun altro animale potrà mai prendere il suo posto nel suo cuore.

Un momento difficile, tra recupero fisico e lutto

Oltre alla perdita di Leo, Lindsey Vonn sta affrontando un percorso di recupero complesso. Dopo giorni trascorsi immobile su un letto d’ospedale in Italia, dove ha subito più interventi chirurgici alla gamba sinistra, la campionessa è tornata negli Stati Uniti per ulteriori cure. La stessa sciatrice ha ammesso di non essere ancora in grado di stare in piedi e di dover affrontare un’altra operazione nei prossimi giorni.

La caduta alle Olimpiadi ha messo a rischio la sua ultima grande competizione, interrompendo una carriera leggendaria dello sci alpino. I medici e i familiari stanno sostenendo Vonn in questo difficile momento sia fisico che emotivo.

Nonostante il dolore, Lindsey ha voluto ringraziare pubblicamente gli operatori sanitari italiani che l’hanno assistita e i numerosi fan di tutto il mondo per l’affetto e il sostegno ricevuti. Nel suo post ha anche trovato il modo di esprimere conforto nel pensiero che Leo ora sia libero dalla sofferenza e riunito con altri cari animali e persone care che ha perso negli ultimi anni.