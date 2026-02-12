Lindsey Vonn è la campionessa di sci caduta durante la discesa ai giochi olimpici di Milano – Cortina 2026. Atleta di punta americana nei primi anni 2000 e oro alle olimpiadi di Vancouver del 2010, a 41 anni continua a competere ai più alti livelli. Il grave infortunio in Italia ha infranto il sogno della sportiva che si è dovuta sottoporre a tre interventi chirurgici e ora è in fase di guarigione. Sui social, Vonn ha aggiornato i fan mostrando il dispositivo medico che le hanno applicato, simile a un’impalcatura.

Cos’è l’impalcatura sulla gamba di Lindsey Vonn

Lindsey Vonn ha pubblicato sui social una foto in cui è distesa sul letto d’ospedale con quella che sembra un’impalcatura da cantiere attaccata alla gamba.

Il dispositivo medico che le è stato applicato è un fissatore esterno, uno strumento ortopedico che serve per favorire il recupero ed evitare complicazioni più gravi.

L’atleta, caduta dopo 13 secondi di gara alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, ha subito una doppia operazione, ortopedica e plastica, per gestire la frattura complessa della gamba sinistra. Dopo il terzo intervento, che l’atleta ha precisato sia terminato con successo, le è stata applicata “l’impalcatura”.

Il fissatore esterno è una struttura di stabilizzazione composta da perni metallici, inseriti chirurgicamente nell’osso, che attraversano la pelle, collegati tra loro da barre rigide che formano un telaio esterno attorno all’arto.

A cosa serve l’impalcatura di Lindsey Vonn

Il fissatore esterno serve a bloccare completamente l’osso fratturato nella posizione corretta e viene applicato in situazioni complesse come quella di Lindsey Vonn o anche di altri atleti olimpici. Nelle condizioni dell’atleta, anche movimenti impercettibili di pochi millimetri potrebbero compromettere per sempre la possibilità di recupero.

Questo tipo di dispositivo medico simile a un’impalcatura viene usato, solitamente, quando le fratture sono gravemente scomposte o presentano un’instabilità tale che i normali mezzi di sintesi interni, come placche e viti, non assicurerebbero la totale immobilizzazione. Spesso c’è un gonfiore massiccio che renderebbe pericoloso aprire chirurgicamente i tessuti, oppure ci sono danni importanti a muscoli e pelle.

Se l’osso è lesionato in più punti o coinvolge le articolazioni, è necessario stabilizzare immediatamente l’arto senza aggiungere ulteriore stress ai tessuti già traumatizzati.

Il fissatore esterno serve proprio ad agire rapidamente senza dover attendere che il gonfiore si riduca o che le condizioni della pelle migliorino. Di norma è un trattamento temporaneo applicato nelle prime settimane.

Appena le condizioni lo permettono, il dispositivo viene rimosso e vengono applicati altri supporti definitivi come placche interne, chiodi endomidollari o altri dispositivi permanenti.

I perni che sporgono dalla gamba di Vonn sono posizionati con precisione millimetrica per garantire che i frammenti ossei restino immobili e per impedire micro-movimenti che danneggerebbero il processo di recupero e saldatura dell’osso.

Nel post, Lindsey Vonn ha sottolineato l’importanza della buona riuscita dell’operazione e, nonostante il dolore, è positiva riguardo al futuro. “Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e finché è lento so che starò bene”, ha scritto a corredo della foto in ospedale con “l’impalcatura” sulla gamba.