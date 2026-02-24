VIDEO
24 FEBBRAIO 2026

Lindsey Vonn ringrazia il suo medico: "Mi ha salvato dall'amputazione della gamba"

Il dottor Tom Hackett ha salvato la mia gamba, mi ha salvato dall’amputazione“. Così la sciatrice statunitense Lindsey Vonn in un lungo video pubblicato sui social dopo essere stata dimessa dall’ospedale negli Usa.

“Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano – ha detto la campionessa americana – poi deciderò se togliere tutto il metallo o meno, per poi tornare in sala operatoria e finalmente aggiustare anche il crociato anteriore. Sarà una strada lunga, ma ci arriverò”.

Lindsey Vonn è tornata a parlare per la prima volta in pubblico, dopo l’infortunio, in un lungo video pubblicato sui social, nel corso del quale ha mostrato anche alcune radiografie. Lo ha fatto raccontando il suo calvario. Ma è soprattutto il ringraziamento al suo medico, Tom Hackett, dottore della nazionale americana, che mette i brividi.

