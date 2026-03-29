Il livello del mare lungo molte coste del pianeta è più alto di quanto si pensasse. La media è di 27 centimetri, con picchi che in alcune aree arrivano fino a 1 metro. Il dato emerge da una meta-analisi pubblicata sulla rivista scientifica Nature, che ha analizzato 385 studi condotti tra il 2009 e il 2025. Il problema individuato è metodologico: la maggior parte delle ricerche non misura il livello reale del mare sulle coste, ma si basa su modelli teorici della forma della Terra, il cosiddetto geoide. Questo approccio è utile su scala globale, ma sottostima le variazioni locali. Il risultato è che il mare, in molti casi, è già più alto di quanto indicano le mappe di rischio.

Perché il mare è più alto del previsto

Il punto chiave è uno: il mare non è una superficie uniforme. Il geoide rappresenta una superficie teorica, calcolata attraverso dati satellitari e modelli matematici. In condizioni ideali, il livello del mare dovrebbe seguirlo. Nella realtà, però, intervengono numerosi fattori che alterano questo equilibrio.

Tra questi ci sono correnti marine, variazioni di salinità, interazioni con i ghiacci e differenze di temperatura. Ma il fattore dominante è il riscaldamento globale. Gli oceani assorbono la maggior parte del calore in eccesso prodotto dalle emissioni climalteranti. Quando l’acqua si scalda, si espande. Questo fenomeno, noto come espansione termica, aumenta il volume degli oceani e contribuisce direttamente all’innalzamento del livello del mare.

Negli ultimi dieci anni, il livello medio globale è cresciuto di circa 4,6 millimetri all’anno, un ritmo più rapido rispetto al decennio precedente. Non è un aumento uniforme, ma è costante e in accelerazione.

In quali zone il problema è più grave

Le differenze più marcate si registrano nel cosiddetto “Sud globale”, in particolare in Sudamerica e nel Sud-est asiatico, dove la carenza di dati satellitari rende i modelli meno precisi. In queste aree, il livello reale può essere fino a 1 metro più alto rispetto alle stime utilizzate finora. Questo significa che molte zone costiere considerate relativamente sicure potrebbero essere già più vulnerabili del previsto.

Esistono però anche eccezioni. In alcune regioni, come la Groenlandia, il livello del mare relativo si abbassa perché la perdita di ghiaccio rende il territorio meno “schiacciato” verso il basso. Anche il Mediterraneo mostra una tendenza diversa, con livelli reali leggermente inferiori rispetto alle stime teoriche.

Cosa cambia davvero: milioni di persone in più a rischio

La differenza di pochi centimetri può sembrare irrilevante. Invece non lo è. Anche variazioni minime possono determinare il passaggio da una situazione stabile a una critica. Secondo lo studio, utilizzando il livello reale del mare, le aree a rischio di inondazione entro il 2100 aumentano tra il 31% e il 37%.

Ancora più significativo è l’impatto sulla popolazione: tra il 48% e il 68% in più di persone potrebbero vivere in zone esposte. In termini assoluti, si parla di fino a 132 milioni di individui. L’innalzamento del mare compromette anche le falde acquifere costiere. L’acqua salata penetra nei sistemi idrici sotterranei, rendendo inutilizzabili risorse fondamentali per agricoltura e approvvigionamento umano. È un effetto meno visibile, ma spesso più devastante nel lungo periodo.

Il countdown è già iniziato

L’innalzamento del livello del mare è un processo in corso e ogni anno che passa il margine di sicurezza si riduce. Le nuove stime suggeriscono che questo processo potrebbe essere più avanzato di quanto si pensasse.

Per chi vive lungo le coste, il cambiamento è paragonabile a un conto alla rovescia. Non c’è un momento preciso in cui tutto accade, ma una soglia oltre la quale gli effetti diventano irreversibili.

Il fatto che in alcune aree, come il Mediterraneo, il livello reale sia leggermente inferiore alle stime non deve rassicurare: significa solo che il ritmo del cambiamento è diverso, non che il fenomeno si sia fermato. Il quadro complessivo resta chiaro: il mare sta salendo, e più velocemente di quanto indicavano molti modelli.