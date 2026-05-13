Lo schiaffo della tartaruga al sub è virale. Video

La vita da sub è spesso ricca di sorprese e imprevisti ma raramente come quello che possiamo ammirare in questo video: un uomo, mentre si immergeva al largo della costa della Florida , si è reso conto di essere seguito da una tartaruga marina, che gli è nuotata incontro e l’ha “schiaffeggiato” in viso con una pinna.

Il momento è diventato virale su Instagram, dando adito a speculazioni sul comportamento della tartaruga marina: con ogni probabilità il colore scuro della muta ha indotto la tartaruga a scambiare il sub per un predatore e ad ‘aggredirlo’ per difendersi.

Video tratto da: IPA / KameraOne