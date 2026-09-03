Lo schianto sulle barriere è micidiale: la cabina del camion resta sospesa nel vuoto

La cabina di un camion è rimasta sospesa nel vuoto sopra la I-71 a Cincinnati, Ohio, dopo aver sfondato a tutta velocità le barriere di un cavalcavia.

Secondo quanto riferito, l’autista del camion ha dichiarato ai soccorritori che i freni non funzionavano correttamente sull’autostrada. L’uomo ha così deciso di uscire dalla carreggiata, ma i freni si sono bloccati completamente e ha sfondato la barriera del cavalcavia.

I vigili del fuoco, muniti di imbracature, hanno tratto in salvo l’uomo e la donna dalla cabina del camion, che penzolava sopra l’autostrada. Sono stati ricoverati in ospedale con ferite non gravi.

Circa 750 litri di carburante si sono riversati dai serbatoi del camion sulla carreggiata sottostante, costringendo i vigili del fuoco a ripulire completamente l’area mentre le autorità dei trasporti hanno ispezionato il ponte per accertarsi che non avesse subito danni strutturali.

Video tratto da: IPA / KameraOne