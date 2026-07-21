Lo scivolo è gigantesco, il finale è disastroso

Un turista ha voluto provare un gigantesco scivolo blu, una delle attrazioni del parco Momijidaira a Tomioka, nella prefettura giapponese di Gunma.

Nel filmato si vede Jeric Avancena lanciarsi lungo lo scivolo, prendere rapidamente velocità e, incapace di rallentare, volare in aria e atterrare pesantemente sul fondoschiena prima di scivolare sulla strada.

“I miei amici continuavano a dirmi di provare il gigantesco scivolo, dicendo che sarebbe stato divertente. Ho pensato: ‘Quanto male può essere?’ Beh… l’ho scoperto a mie spese – ha raccontato l’eroe di giornata, Jeric – Appena mi sono spinto, ho iniziato ad andare molto più veloce di quanto mi aspettassi.”

“Prima ancora di poter reagire, sono volato giù dallo scivolo come se stessi cercando di battere un record di salto in lungo. I miei amici Romeo e Joshua non riuscivano a smettere di ridere e, onestamente, quando ho capito di non essermi fatto male, ho riso anch’io”, ha concluso il ragazzo che, infatti, non ha fortunatamente riportato alcuna ferita nonostante l’impressionante volo.

Video tratto da: IPA / KameraOne