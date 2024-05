Lo scontro è impressionante: il portiere crolla svenuto

Momenti di paura durante un match del campionato algerino di calcio tra il Padaour Club e l’MC Alger, quando Toufik Moussaoui, portiere del Paradou è crollato a terra dopo una scontro di gioco.

Moussaoui stava effettuando un’uscita alta per agguantare un cross avversario quando s’è scontrato con un altro giocatore ed è finito a terra praticamente perdendo i sensi.

Compresa subito la pericolosità dell’incidente, gli altri calciatori hanno immediatamente chiesto l’intervento dello staff medico.

Dopo il primo soccorso, Moussaoui è stato trasportato in ospedale dove, dopo ulteriori accertamenti, è stato giudicato non in pericolo di vita e ha potuto iniziare le cure per tornare in campo Il video è stato realizzato da bordocampo da Zaid Anis e ha totalizzato oltre 90 milioni di visualizzazioni su TikTok.