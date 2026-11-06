Lo spettacolare abbattimento del viadotto Valle dei Fiori in Abruzzo

È stato completato poco prima dell’alba l’abbattimento controllato con microcariche esplosive della carreggiata ovest, in direzione Roma, del viadotto Valle dei Fiori sull’autostrada A25 a Pratola Peligna (L’Aquila).

L’intervento, spiega una nota di Toto Costruzioni Generali, è risultato “di un’attenta progettazione e di una lunga preparazione che, in poche ore, hanno permesso la riapertura in sicurezza per viaggiatori e maestranze in entrambe le direzioni”.

L’operazione rientra nel piano per l’adeguamento strutturale e la messa in sicurezza sismica dei viadotti di A24 e A25. “La nostra prima dotazione finanziaria ammontava a circa 3 miliardi che abbiamo interamente messo a terra, abbiamo affidato appalti per questa somma.

È il primo lotto che parte, gli altri adesso seguiranno a ruota. Penso che nel corso dell’anno prossimo noi questo spettacolo che abbiamo visto oggi lo rivedremo più volte”, ha detto il commissario straordinario Marco Corsini.

Fonte: us Toto Holding.

Video tratto da: US Toto Holding