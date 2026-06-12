Lo spettacolare palazzo a forma di cestello è in vendita a 8.5 milioni di dollari

Qualcuno è in cerca di una nuova sede aziendale? A Newark, nell’Ohio, è in vendita un incredibile palazzo a forma di cestello per 8.5 milioni di dollari.

L’immobile era in precedenza la sede centrale di Longaberger, azienda produttrice di cesti. Progettato per richiamare la forma di uno dei prodotti dell’azienda, l’edificio di sette piani è stato inaugurato nel 1997 su un’area di 8.500 metri quadri e 16.700 metri quadri di spazio per uffici.

La Shai-Hess Commercial Real Estate, l’agenzia incaricata della vendita del palazzo, ha affermato che l’immobile dispone di una sala multimediale, una palestra interna, ascensori in vetro con vista sull’atrio e finiture in legno di provenienza locale che “conferiscono calore e carattere allo spazio”.

Lo spazio è progettato per ospitare oltre 500 dipendenti e include un parcheggio sotterraneo riscaldato per dirigenti, oltre a un parcheggio per 555 veicoli.

Al suo apice, Longaberger impiegava oltre 8.200 persone. Tuttavia, una combinazione di crisi legata a cambiamenti nei gusti di acquisto nel settore dell’arredamento, ha portato al declino dell’azienda che nel 2018 ha annunciato la cessazione dell’attività.

Ovviamente, sul web sono apparse una miriade di suggerimenti sull’utilizzo dell’edificio: c’è chi ha suggerito di trasformarlo in una comunità per anziani con piccoli appartamenti e negozietti mentre altri hanno avanzato l’idea di renderlo un casinò con albergo e ristorante. Si attendono altre proposte. Soprattutto d’acquisto…

Video tratto da: IPA / KameraOne