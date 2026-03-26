Lo spettacolare recupero delle bici nei canali di Amsterdam

Un’immagine ricorrente ma sempre spettacolare: ecco una gru del comune di Amsterdam impegnata nel recupero delle biciclette finite nei canali.
Ogni anno vengono ripescate circa 10.000-15.000 biciclette dai canali della città olandese attraverso operazioni di dragaggio regolarmente organizzate. Questa pratica, nota come “pesca delle biciclette” recupera le carcasse, accatastandole temporaneamente prima del riciclo o dello smaltimento.
La maggior parte delle bici finisce in acqua a causa di furti, seguiti dall’abbandono, o perché parcheggiate troppo vicino al bordo, costringendo così le autorità a dragare il fondo dei canali, per mantenerli puliti e navigabili.
Considerando che in città circolano oltre due milioni di biciclette, si capisce come il fenomeno della caduta di una parte di queste biciclette possa rappresentare un problema ambientale e di gestione urbana.
Per far fronte alla carenza di parcheggi che porta all’abbandono delle bici, sono state create nuove infrastrutture, come un enorme parcheggio subacqueo da 7.000 posti vicino alla stazione centrale.
Video tratto da: IPA / ViralHog