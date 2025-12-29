Spettacolare salvataggio di un camoscio da parte della squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento veronese di Bardolino e un equipaggio del nucleo elicotteri regionale VVF del Veneto.

Su richiesta della Polizia Provinciale, i vigli sono intervenuti in località Tessari di Rivoli Veronese, precisamente su una palestra di roccia in disuso, dove l’animale era rimasto impigliato con le zampe in una vecchia corda.

Il luogo non era accessibile dall’alto per la presenza di fitta vegetazione, tantomeno da zone limitrofe per l’assenza di strade e sentieri percorribili. Così ad intervenire è stato l’elicottero Drago 149, che prima ha individuato il camoscio dall’alto e poi ha calato due elisoccorritori che hanno raggiunto l’animale.

Appena liberato il camoscio incolume si è dato felicemente alla macchia, per la soddisfazione dei soccorritori per il buon esito delle operazioni di soccorso, durate meno di due ore.