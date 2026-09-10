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VIRALI 10 SETTEMBRE 2026

Lo spettacolo al matrimonio sorprende tutti

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Spettacolo decisamente originale durante il ricevimento di un matrimonio svoltosi a Roma: gli ospiti sono entrati in un giardino passando a fianco di enormi steli fluttuanti in cima ai quali c’erano due artisti vestiti da fiori giganti che danzavano sopra le loro teste. Quando si dice, ‘fare le cose in grande’.

Questo tipo di spettacolo durante i ricevimenti sta diventando sempre più diffuso e popolare nei matrimoni più ‘ricchi’ della Capitale.

Video tratto da: IPA / @Temitope Adegbamigbe VID BY Temitope Adegbamigbe/CATERS NEWS

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