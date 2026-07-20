Uno spettacolo inquietante ha suscitato grande scalpore tra i turisti sull’isola indonesiana di Lombok, dove centinaia di ragni immobili sembrano volare sopra una strada.

Gli aracnidi avevano fissato le loro ragnatele ai cavi elettrici sospesi: gli esperti sostengono che il comportamento di questi sciami sia dovuto al tentativo di migliorare la caccia: le ragnatele fissate più in alto e in zone aperte, garantiscono infatti una migliore cattura di insetti.

Dall’altro canto, il caldo e l’elevata umidità hanno favorito la proliferazione dei ragni e un fenomeno abitualmente più circoscritto è diventato diffuso e impressionante.

Video tratto da: IPA / KameraOne