Un’operazione antidroga condotta dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza di Trapani ha portato al sequestro di oltre 670 chili di hashish e al fermo di 5 cittadini tunisini, accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, è scattato nella notte del 20 ottobre, quando un gommone sospetto è stato intercettato al largo di Marsala. Gli agenti hanno documentato il trasbordo di grossi colli azzurri da un peschereccio tunisino al natante, poi bloccato dopo uno spettacolare inseguimento ad alta velocità, come da video.

A bordo e in mare sono stati recuperati panetti di hashish per oltre 160 chili. Il peschereccio, raggiunto in acque internazionali, ne trasportava altri 600 chili. In tutto sono stati recuperati 670 chili di hashish. Quattro dei cinque fermati sono in carcere; uno è stato trasferito al Cpr di Milo in attesa di ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria.