Lo squalo si avvicina al bambino: il gesto è imprevedibile

Esperienza assolutamente ‘particolare’ quella vissuta da una famiglia, trovatasi faccia a faccia con uno squalo balena.

Il tutto è successo in un acquario di Isla Mujeres, in Messico, dove papà, mamma e bambina sono entrati in acqua per incontrare un piccolo squalo balena, accompagnato da un ‘istruttore’.

La curiosità della famigliola s’è però trasformata in sorpresa e disappunto quando lo squalo, forse infastidito dalla situazione, ha deciso di ‘salutare’ il trio ‘sputandogli’ addosso acqua salata. Il tutto senza particolari conseguenze se non la sorpresa della famiglia.

Insomma, gli squali balena non mordono ma sanno essere ‘dispettosi’ anche in altri modi.

Video tratto da: IPA / ViralHog