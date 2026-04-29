Lo storico ristorante crolla in un attimo: i detriti sfiorano un camion

Ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, parte dello storico ristorante Lindy’s Diner è crollata meno di una settimana dopo che le autorità avevano segnalato problemi strutturali.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano il muro nord-est che si sgretola sul marciapiede, sfiorando un camion di passaggio.

L’area era già stata transennata e fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Gli ingegneri valuteranno se il resto della struttura può essere recuperato o se bisognerà abbatterla completamente.

Video tratto da: IPA / KameraOne