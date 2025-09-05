VIDEO
Cerca video
VIRALI 05 SETTEMBRE 2025

Lo yacht da un milione di dollari affonda al varo

Ha dell’incredibile quanto accaduto durante un varo di uno yacht di lusso da un milione di dollari nel nord della Turchia: a pochi minuti dal suo ingresso in acqua, ‘Dolce Vento’, questo il nome dello yacht, s’è inclinato su un lato ed è poi progressivamente affondato, costringendo passeggeri ed equipaggio a salvarsi tuffandosi in acqua.

Lo yacht, lungo 25 metri e, come detto, costato quasi un milione di dollari, era al suo viaggio: restano da chiarire le ragioni dell’affondamento, da ricercare probabilmente in problemi strutturali.

INCIDENTE
Lo yacht da un milione di dollari affonda al varo
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi