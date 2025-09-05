Lo yacht da un milione di dollari affonda al varo

Ha dell’incredibile quanto accaduto durante un varo di uno yacht di lusso da un milione di dollari nel nord della Turchia: a pochi minuti dal suo ingresso in acqua, ‘Dolce Vento’, questo il nome dello yacht, s’è inclinato su un lato ed è poi progressivamente affondato, costringendo passeggeri ed equipaggio a salvarsi tuffandosi in acqua.
Lo yacht, lungo 25 metri e, come detto, costato quasi un milione di dollari, era al suo viaggio: restano da chiarire le ragioni dell’affondamento, da ricercare probabilmente in problemi strutturali.