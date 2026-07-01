La lontra ruba le chiavi e morde l'autista: costretto all'antirabbica

Tenera e coccolosa, come i pinguini di quel famoso film della DreamWorks? Non proprio: una lontra curiosa ha seminato il caos al Ban Nam Rad Headwaters Park, nel sud della Thailandia, rubando le chiavi dell’auto di una donna mentre questa si rinfrescava in acqua.
Quando il suo compagno si è avventurato in acqua per recuperarle, la lontra se l’è presa con lui, mordendolo alla pancia , facendolo cadere in acqua e, soprattutto, costringendolo a sottoporsi a una vaccinazione antirabbica.
Video tratto da: IPA / KameraOne