Una lucertola messicana velenosa lunga circa 80 centimetri è stata catturata a Barbona, in provincia di Padova, dopo quasi due mesi di avvistamenti lungo l’Adige. L’animale, un esemplare di Heloderma horridum, non appartiene alla fauna italiana ed è stato recuperato dai carabinieri forestali con l’aiuto di un veterinario specializzato. A dare la svolta alle ricerche è stata Stella, una cagnolina che ha iniziato ad abbaiare con insistenza vicino a un deposito, attirando l’attenzione dei proprietari.

La cattura a Barbona dopo settimane di avvistamenti

Il primo avvistamento della lucertola risaliva alla fine di giugno, lungo l’argine dell’Adige. Da allora erano arrivate diverse segnalazioni, ma il rettile era sempre riuscito a sottrarsi alle ricerche, comparendo per brevi momenti e poi sparendo di nuovo.

La cattura è avvenuta nella serata di martedì 11 agosto, nell’area di un’azienda agricola in via Spino. Stella, la cagnolina della proprietaria, ha cominciato ad abbaiare verso un punto preciso, vicino a un cumulo di assi di ferro. Seguendo il comportamento dell’animale, è stata individuata la grossa lucertola nascosta nel deposito.

A quel punto è stato avvisato il sindaco di Barbona, Francesco Peotta, che ha attivato gli interventi necessari. Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali di Monselice e il veterinario Marco Bedin, specializzato nel recupero di rettili: questi animali possono essere pericolosi quando vengono catturati e trasferiti, per questo i recuperi richiedono personale formato e luoghi autorizzati. Intorno alle 21 l’Heloderma horridum è stata messa in sicurezza.

Cos’è l’Heloderma horridum

L’Heloderma horridum è conosciuta anche come lucertola perlinata messicana. È una specie originaria del Messico e dell’America centrale, molto lontana quindi dall’ambiente naturale del Veneto. Ha un corpo robusto, una coda possente e squame evidenti, dall’aspetto granuloso. Può arrivare a circa 90 centimetri di lunghezza.

La caratteristica più importante, però, è un’altra: appartiene alla famiglia degli Helodermatidae ed è una lucertola velenosa. Le ghiandole del veleno sono associate alla mandibola e il morso può rappresentare un rischio. Non è un animale da toccare o cercare di catturare senza competenze specifiche. Questo non significa che il rettile sia aggressivo ma, come molti animali selvatici, può diventare pericoloso soprattutto se si sente minacciato o se viene manipolato. Proprio per questo, nel caso di Barbona, la cattura è stata eseguita con cautela da carabinieri forestali e personale veterinario.

Perché la lucertola era nel Padovano

Il punto ancora da chiarire è come un esemplare di Heloderma horridum sia arrivato nella Bassa padovana. Il suo habitat naturale non ha nulla a che fare con l’Italia: la specie vive in aree del Messico e dell’America centrale, mentre nel nostro Paese può trovarsi solo se detenuta in cattività.

Per questo una delle ipotesi è che l’animale fosse stato custodito da qualcuno e poi sia fuggito o sia stato abbandonato. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per fare luce sulla vicenda. Dopo il recupero, il rettile è stato preso in consegna dai carabinieri del Cites di Venezia e trasferito in una struttura zoologica autorizzata a Jesolo, dove dovrà trascorrere un periodo di quarantena.

La presenza di animali esotici fuori contesto può creare rischi per le persone, per gli animali domestici e per gli stessi esemplari abbandonati, che si ritrovano in ambienti non adatti. Anche per questo si parla spesso di controlli e responsabilità nella detenzione.

Cosa fare se si avvista un animale esotico pericoloso

Se si avvista un animale insolito, potenzialmente pericoloso o non riconoscibile, non bisogna avvicinarsi né tentare di catturarlo. La cosa giusta da fare è mantenere la distanza, tenere lontani bambini e animali domestici e avvisare subito le autorità. Nel caso di rettili velenosi o di specie esotiche, anche un gesto fatto in buona fede può diventare rischioso. Un morso, un tentativo di fuga o una manipolazione sbagliata possono complicare la situazione. Servono strumenti, esperienza e strutture adatte alla successiva custodia.