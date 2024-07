Scene da brivido a Lugano, dove quattro malviventi hanno tentato una rapina in una gioielleria. Due poliziotti, in pattugliamento in bicicletta, sono intervenuti e, dopo aver sparato due colpi (uno per intimidire i malviventi, l’altro involontariamente durante la colluttazione con uno di loro) hanno arrestato tre dei quattro rapinatori, con uno solo della banda che è riuscito a fuggire.