Gli appassionati di astronomia possono prepararsi a uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate. Il 29 luglio 2026 il cielo sarà illuminato dalla Luna piena di luglio, conosciuta anche come Luna del Cervo, un nome che affonda le proprie radici nelle tradizioni dei popoli nativi del Nord America.

Sebbene dal punto di vista astronomico si tratti di un normale plenilunio, l’evento continua ad affascinare milioni di persone grazie al suo valore simbolico e alla possibilità di ammirare il nostro satellite in tutto il suo splendore.

Perché si chiama Luna del Cervo

Il nome “Luna del Cervo” deriva dalle antiche tradizioni dei nativi americani, che attribuivano a ogni Luna piena un nome legato ai fenomeni naturali del periodo. Luglio coincide infatti con il momento dell’anno in cui i cervi maschi iniziano a sviluppare i nuovi palchi, destinati a raggiungere la piena maturità nei mesi successivi.

Nel corso dei secoli, altre culture hanno attribuito a questo plenilunio denominazioni differenti. In alcune tradizioni europee viene chiamata “Luna del Fieno“, in riferimento alla raccolta estiva, mentre altri calendari la identificano come “Luna del Tuono“, per la frequenza dei temporali tipici di luglio. Queste denominazioni testimoniano il forte legame tra l’osservazione del cielo e le attività agricole o venatorie delle antiche comunità.

Un evento senza eccezionalità astronomiche, ma suggestivo

Dal punto di vista scientifico, la Luna del Cervo non presenta caratteristiche eccezionali rispetto agli altri pleniluni dell’anno. Non si tratta di una “superluna” né di un fenomeno raro: semplicemente, il satellite raggiunge la fase di piena quando Terra, Sole e Luna risultano quasi perfettamente allineati.

L’impressione che il nostro satellite appaia più grande quando sorge è invece dovuta alla cosiddetta illusione lunare, un effetto ottico studiato da tempo dagli scienziati. Il nostro cervello tende infatti a percepire il disco come più grande quando è vicino all’orizzonte e circondato da elementi del paesaggio, come alberi, edifici o montagne, mentre le sue dimensioni reali rimangono pressoché invariate.

Quando osservare la Luna del Cervo

Il momento esatto della fase di Luna piena è previsto nel pomeriggio del 29 luglio, intorno alle 16:35-16:36, ora italiana. Tuttavia, come accade per tutti i pleniluni, il momento migliore per osservarla sarà dopo il tramonto, quando sorgerà sull’orizzonte orientale e apparirà particolarmente grande e luminosa. In Italia sarà visibile poco dopo le 20:30, a seconda della località di osservazione, e accompagnerà il cielo per gran parte della notte.

Per godersi al meglio lo spettacolo non sono necessari telescopi o strumenti particolari. A occhio nudo sarà possibile apprezzarne la luminosità, mentre un binocolo consentirà di osservare con maggiore dettaglio mari, crateri e rilievi della superficie lunare.

Come osservare al meglio il plenilunio

Per ammirare la Luna del Cervo nelle migliori condizioni è consigliabile scegliere un luogo lontano dall’inquinamento luminoso delle città, con un orizzonte libero verso est. Una collina, una spiaggia o una zona di campagna rappresentano punti di osservazione ideali. Anche le condizioni meteorologiche saranno determinanti: un cielo sereno permetterà di apprezzare pienamente il chiarore del plenilunio e di individuare facilmente le principali caratteristiche della superficie lunare.

La Luna piena del 29 luglio inaugura inoltre un periodo particolarmente interessante per gli appassionati del cielo estivo. Nelle prossime settimane il calendario astronomico offrirà altri eventi degni di nota, tra cui l’avvicinarsi del picco dello sciame meteorico delle Perseidi, le celebri “stelle cadenti” di agosto, rendendo questa stagione una delle più ricche per chi ama osservare la volta celeste.