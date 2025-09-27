L’ossigeno che fuoriesce dalla Terra è probabilmente responsabile della trasformazione del ferro in ematite (Fe2O3) ai poli lunari. Simulazioni di laboratorio hanno scoperto che questa è l’unica spiegazione sia per l’abbondanza di ematite sulla Luna che per il suo schema di distribuzione, aprendoci una nuova finestra sul complesso scambio chimico tra il nostro pianeta e il suo satellite.

Perché la Luna si sta arrugginendo

“Abbiamo condotto una serie di esperimenti di irradiazione con ossigeno e idrogeno per simulare i processi di irradiazione della superficie lunare”, si legge nel report di un team guidato dal planetologo Xiandi Zeng dell’Università di Scienza e Tecnologia di Macao in Cina.

La sconvolgente scoperta dell’ematite sulla Luna è stata fatta qualche anno fa. Questo minerale si forma dall’ossidazione del ferro, un processo più comunemente noto come ruggine e ampiamente presente sulla Terra.

La Luna però non ha atmosfera, solo una sottile esosfera, e non contiene ossigeno. Inoltre, è costantemente bombardata da un flusso di idrogeno proveniente dal vento solare. L’idrogeno è un agente riducente che “dona” i suoi elettroni ai materiali con cui interagisce. L’ossidazione avviene a causa di una perdita di elettroni, quindi anche se sulla Luna fossero presenti tutti gli elementi necessari per l’ossidazione, il vento solare dovrebbe annullarla.

Una possibile spiegazione per la presenza di ematite riguarda la Terra. Il vento solare che spinge sulla magnetosfera terrestre fa sì che la struttura di detta magnetosfera si estenda dietro la Terra in direzione opposta al Sole. Questa coda magnetica contiene anche particelle che fuoriescono dall’atmosfera terrestre.

Secondo gli scienziati, in pratica durante la Luna piena, gli ioni di ossigeno terrestri colpiscono il nostro satellite lunare mentre attraversa la coda magnetica terrestre. Nel frattempo, trovarsi nell’ombra della Terra significa che il 99% del vento solare non riesce a raggiungere il satellite.

Ciò significa che la Luna trascorre circa cinque giorni al mese bombardata da ossigeno, subendo al contempo un bombardamento di idrogeno ridotto, questo potrebbe essere la causa della formazione dell’ematite.

Lo studio sulla ruggine sulla Luna

Per testare il processo in laboratorio, i ricercatori hanno lanciato ioni di ossigeno su minerali ricchi di ferro per imitare l’effetto del vento terrestre nella coda magnetica terrestre.

Hanno selezionato pirosseno, olivina, ilmenite, troilite e un meteorite ferroso come materiali analoghi per i minerali di ferro di cui è nota l’esistenza sulla Luna. Hanno anche sperimentato con la magnetite (Fe3O4), confermando che il minerale è un passaggio intermedio tra il ferro metallico e l’ematite.

I risultati hanno mostrato che gli ioni di ossigeno sono in grado di ossidare ferro metallico, ilmenite e troilite, ma l’effetto è stato significativamente più forte per il ferro metallico. Nel frattempo, i silicati ferrosi come pirosseno e olivina non hanno formato ematite, suggerendo che il processo sia selettivo.

“I nostri risultati sperimentali forniscono una solida prova che l’ematite può formarsi sulla superficie lunare attraverso l’irradiazione di ioni di ossigeno. Il vento terrestre, la principale fonte di ioni di ossigeno energetici sulla Luna, agisce da ossidante, favorendo l’ossidazione di vari minerali, tra cui il ferro metallico e gli ossidi e i solfuri ferrosi abbondanti nella regolite lunare”, hanno scritto i ricercatori nel loro articolo.

“Sebbene questi minerali ferrosi possano presentarsi come microparticelle o piccoli cristalli nella regolite lunare, possono subire un’ossidazione diretta in caso di esposizione al vento terrestre”, hanno aggiunto.

Per determinare se la ripresa del vento solare possa invertire questo processo abbastanza rapidamente da annullarlo, i ricercatori hanno sparato fasci di ioni idrogeno contro l’ematite a diverse intensità. Un fascio ad alta energia che imitava il vento terrestre è stato in grado di invertire il processo di ossidazione, ma un fascio a bassa energia che imitava il vento solare non ci è riuscito.

Questo suggerisce che il vento solare non è in grado di invertire la ruggine del ferro lunare causata da un afflusso periodico di ossigeno terrestre. Spiega anche perché l’ematite è concentrata vicino ai poli lunari: la coda magnetica terrestre incanala gli ioni di ossigeno verso le alte latitudini, deviando molti ioni idrogeno.

La ricerca potrebbe anche risolvere un altro mistero sull’ematite lunare che si trova spesso vicino all’acqua. Inizialmente gli scienziati avevano considerato l’H2O una possibile causa della formazione dell’ematite.

Il team cinese ha invece individuato l’acqua come sottoprodotto nei loro esperimenti di riduzione: quando hanno sparato idrogeno ad alta energia contro l’ematite, l’ossigeno si è staccato dal ferro e si è unito all’idrogeno. Questo suggerisce che l’H2O vicino all’ematite lunare sia un sottoprodotto della riduzione dell’ematite.