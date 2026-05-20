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VIRALI 20 MAGGIO 2026

Lupi assediano il cucciolo appena nato: la strenua difesa di mamma bisonte

Redazione Virgilio Video

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Arrivano dal parco nazionale di Yellowstone le immagini della strenua difesa da parte di mamma bisonte del suo cucciolo appena nato, circondato da un branco di lupi.

Nel drammatico filmato realizzato da Grant Johnson e visualizzato oltre un milione di volte, si vede il momento in cui tre lupi hanno preso di mira il piccolo indifeso e nato da poche ore. Tuttavia, la madre, determinata, ha continuato a scacciare i predatori tenendo il neonato vicino a sé finché il resto della mandria non è intervenuto in suo aiuto, costringendo definitivamente alla fuga i lupi.

“È stato uno degli incontri con la fauna selvatica più intensi che abbia mai avuto. Anche se cerco di non schierarmi in questo tipo di situazioni, vedere arrivare l’aiuto degli alti bisonti mi ha fatto venire la pelle d’oca – ha raccontato Grant – Il cucciolo aveva al massimo poche ore di vita. Si potevano ancora vedere alcuni tessuti del parto sulla madre. I cuccioli di bisonte sono in grado di stare in piedi e camminare entro un’ora dalla nascita e di correre entro tre ore. Il cucciolo era ancora molto debole quando siamo arrivati ​​nella zona, ma riusciva a muoversi abbastanza bene quando i lupi si sono avvicinati. I lupi hanno continuato l’attacco per quasi un’ora.”

Si è trattato di un lungo tira e molla in cui i lupi osservavano e aspettavano l’occasione giusta. “È stato estenuante per tutti gli animali coinvolti, e anche i lupi hanno avuto bisogno di diverse pause. È difficile comprendere la paura che prova un cucciolo di bisonte così presto dopo la nascita. Bisogna anche considerare che i lupi devono mangiare e nutrire una cucciolata di cuccioli appena nati che si trovano nella zona.”, ha concluso Grant.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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