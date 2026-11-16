Arrivano da una strada di montagna dello Sichuan le paurose immagini di un masso che piomba da una collina centrando in pieno un’auto.

Nel video si nota un’auto bianca ferma, mentre il traffico scorre lentamente lungo la strada, e una donna, che indossa un piumino bianco, in piedi vicino al veicolo mentre guarda verso il versante della collina.

Pochi secondi dopo, si vede la donna allontanarsi rapidamente, risalire in macchine e cerca di allontanarsi, rinunciando appena in tempo: un enorme masso cade infatti dalla montagna e si abbatte sulla parte posteriore dell’auto.

Il proprietario dell’auto ha dichiarato ai media locali che, al momento dell’impatto, due suoi parenti si trovavano sul sedile posteriore ma che son rimasti entrambi miracolosamente illesi.

Le autorità locali hanno spiegato che l’area montuosa è soggetta a cadute di massi e che, lungo la strada, erano stati installati segnali di avvertimento per indicare il pericolo agli automobilisti.

Il traffico era particolarmente intenso a causa di una festività autunnale locale, che aveva attirato un gran numero di visitatori, provocando congestione lungo le strette strade locali.

Video tratto da: IPA / KameraOne