NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Maltempo, bloccati ai piani alti: evacuati con l'elicottero

Numerose squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nei soccorsi nella zona fra il Comasco e la Brianza in particolare fra Cambiate, Limbiate, Meda e Bovisio Masciago, particolarmente colpito dalle piogge e dalle esondazioni, con l’arrivo di rinforzi anche da altri comandi della Lombardia, fra cui il personale specializzato nel soccorso fluviale, e del Veneto.

Alcune evacuazioni sono state effettuate anche con l’elicottero. Nel comune di Cambiate, nel Comasco, diverse persone bloccate ai piani alti delle loro abitazioni ha ricevuto assistenza.

