Onde da paura, la nave si incaglia: le operazioni di salvataggio

Un rimorchiatore ha perso la nave che trainava, a causa delle pessime condizioni meteo-marine: è successo al largo di Stromboli dove il rimorchiatore “Tedy” stava trasferendo la nave “Lider Prestij” (appartenuta precedentemente alla società Tirrenia con il nome di Beniamino Carnevale) da Napoli ad un porto turco.

A causa dei forti marosi il grosso cavo di acciaio che collegava il rimorchiatore al traghetto si è spezzato e la nave alla deriva è rimasta in balia delle onde. Fortunatamente ha finito la sua navigazione spiaggiandosi fra Spadafora e Villafranca Tirrena, a qualche miglio dai pontili della Raffineria di Milazzo.

A bordo non c’è nessuno ma è stato necessario procedere alla rimessa in navigazione del traghetto. Il rimorchiatore, invece, è rimasto a Stromboli per ripararsi, considerate, ancora, le pessime condizioni del mare.

Sotto il coordinamento della Guardia Costiera, sono state quindi avviate le operazioni di disincaglio della motonave dalla costa di Rometta Marea, nei pressi di Milazzo.

Le operazioni si sono svolte con l’impiego di due rimorchiatori, in totale sicurezza e senza compromettere l’ecosistema marino. L’attività è stata preceduta dall’intervento a bordo di personale del nucleo ispettivo della Guardia Costiera, che insieme al RINA ed ai servizi tecnico-nautici del Compartimento marittimo di Milazzo, ha valutato la situazione della nave e pianificato le varie fasi necessarie per il disincaglio.

In assistenza, anche diversi assetti aeronavali della Guardia Costiera, tra cui un elicottero AW139 “Nemo 8” e nave Dattilo nonché i sommozzatori del Nucleo Sub di Messina.

Video tratto da: Facebook / Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera