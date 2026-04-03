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NOTIZIE 03 APRILE 2026

Maltempo in Molise, Ss Adriatica: il ponte sul Trigno crollato visto dall'alto

A causa della forte ondata di maltempo in Molise è crollato il ponte sul fiume Trigno lungo Statale 16 “Adriatica”, nel territorio di Montenero di Bisaccia (in provincia di Campobasso), già monitorato nei giorni scorsi, quando era stata chiusa la strada a seguito dell’ingrossamento del fiume. Sono praticamente interrotti i collegamenti stradali con l’Abruzzo.

A segnalare il crollo è stato il responsabile della Polizia Locale di Montenero di Bisaccia, Pierfrancesco Assogna, che si trovava sul posto per monitorare le condizioni della statale, chiusa ieri pomeriggio per allagamenti a seguito dell’esondazione del Trigno.

E’ stata decisa anche la chiusura di un altro ponte sul fiume Trigno, quello che collega Montenero di Bisaccia a San Salvo, in provincia di Chieti, attraverso la Provinciale 55. Il provvedimento, informa la sindaca di Montenero, Simona Contucci, è giunto a conclusione di una riunione in Prefettura a Campobasso con i presidenti delle Province di Campobasso e di Chieti

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