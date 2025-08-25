La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore su Rimini ha lasciato dietro di sé danni ingenti e immagini impressionanti.

Dalle immagini delle strade di Milano Marittima si vedono lettini da spiaggia scaraventati dal vento e finiti incredibilmente tra i rami degli alberi, simbolo della forza del nubifragio che ha investito la Riviera.

La situazione è peggiorata con il crollo di numerosi pini e platani, che hanno travolto auto parcheggiate e, in alcuni casi, colpito tetti e facciate delle abitazioni.

I vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per liberare le strade e mettere in sicurezza le aree più colpite.