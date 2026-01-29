Maltempo, nave cargo rischia naufragio sugli scogli nel sud Sardegna

Emergenza e rischio naufragio per la Blue Ocean A, una nave di 116 metri di bandiera “Saint Kitts and Nevis”, di tipo livestock, con 33 persone di equipaggio, in navigazione da Great Bitter Lake (Egitto) a Cartagena (Spagna).

Nottetempo il cargo ha rischiato di finire contro gli scogli di punta Spalmatore a Carloforte e solo le manovre coordinate dalla Capitaneria hanno evitato il peggio. Il mattino successivoi, si sono svolte le operazioni di messa in sicurezza e la nave, scortata dai rimorchiatori, è stata allontanata dalla costa.

L’emergenza è scattata quando il comandante ha lanciato l’allarme a causa di una avaria al motore. A causa del forte vento di ponente il cargo è stato spinto verso le coste a sud ovest dell’isola di San Pietro.

Sul posto è arrivata prima la Capitaneria di Carloforte e poi le motovedette partite dalla Guardia costiera di Cagliari e il rimorchiatore portuale dislocato a Portovesme.

Us Guardia costiera