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VIRALI 22 MAGGIO 2026

Mamma anatra e i suoi anatroccoli fermano il traffico in aeroporto

Redazione Virgilio Video

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Una mamma anatra e i suoi cinque anatroccoli sono stati ripresi mentre attraversavano una pista dell’aeroporto di Barcellona-El Prat.

Secondo quanto riferito, sulla pista era in movimento un aereo: vista la combriccola, un pilota ha deciso di fermare brevemente l’aereo per consentire agli uccelli di passare in sicurezza.

Stabilito chi avesse la precedenza, la famiglia di anatre è poi tornata in un canale d’acqua nelle vicinanze mentre l’aereo ha ripreso la sua manovra sulla pista.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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