Una mamma anatra e i suoi cinque anatroccoli sono stati ripresi mentre attraversavano una pista dell’aeroporto di Barcellona-El Prat.
Secondo quanto riferito, sulla pista era in movimento un aereo: vista la combriccola, un pilota ha deciso di fermare brevemente l’aereo per consentire agli uccelli di passare in sicurezza.
Stabilito chi avesse la precedenza, la famiglia di anatre è poi tornata in un canale d’acqua nelle vicinanze mentre l’aereo ha ripreso la sua manovra sulla pista.
Video tratto da: IPA / KameraOne