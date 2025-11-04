Mamma bradipo è geniale: ecco come salva il suo cucciolo

A Las Tequas, in Venezuela, un cucciolo di bradipo era caduto da un albero e la madre non riusciva a raggiungerlo a causa del tronco. Sul posto è intervenuta una squadra di soccorso per gli animali che, dopo aver proposto una soluzione al problema alla mamma, ha scoperto che lei ne aveva trovata una migliore!

“Abbiamo provato a dare una corda alla mamma, teoricamente per scendere più facilmente. Lei s’è però rivelata più intelligente: ha lasciato la corda lunga in modo per farsi sistemare il cucciolo sopra e tirarlo su agevolmente senza doversi muovere – ha raccontato uno dei soccorritori – Alla fine abbiamo lasciato che fosse la madre a decidere tutto e la situazione s’è risolta nel migliore dei modi”.

Evidentemente, ancora una volta i bradipi, notoriamente lenti quando toccano terra, si mostrano decisamente ‘svelti’ quando si tratta di ragionare tra gli alberi.

Video tratto da: IPA / ViralHog