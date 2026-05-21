Mamma cavalla 'chiama' l'allevatore per liberare il suo puledro

SOS da una mamma preoccupata: per liberare il suo puledrino, una cavalla non ha esitato a ricorrere all’aiuto del suo padrone, l’allevatore russo Sagitzyan Idiyatullin, andandolo praticamente ‘a chiamare’.

Il video mostra la cavalla che si avvicina a Idiyatullin richiamandone l’attenzione, prima di correre avanti, mentre i due la seguono fino a raggiungere un campo aperto dove si trovava il puledro: il giovane cavallo, di circa due settimane, era rimasto incastrato tra i tronchi di due betulle e non riusciva a liberarsi da solo.

L’uomo è intervenuto prontamente, sollevando il puledro senza fargli male e liberandolo dalla scomoda posizione.

“La cavalla è corsa verso di noi, nitrendo forte e chiedendo aiuto: ho guardato e ho capito che aveva un puledro perché aveva la mammella gonfia – – ha raccontato Sagitzyan – Poi la cavalla ha corso avanti come per indicarci la strada, e noi l’abbiamo seguita. Quando siamo arrivati, abbiamo capito perché era preoccupata.”

“Il puledro era rimasto incastrato tra due betulle e non riusciva a liberarsi da solo. Era un bel puledro robusto: appena l’ho liberato, lui e sua madre sono corsi via nitrendo felici”, ha concluso Idiyatullin.

Peraltro, l’uomo ha confessato che in passato altri cavalli si erano avvicinati a lui in cerca d’aiuto e che aveva capito subito che qualcosa non andava.

Sagitzyan e la sua famiglia allevano cavalli da generazioni e possiedono oltre 1.500 esemplari nel loro grande ranch a Ulu-Telyak, nella Repubblica Russa del Bashkortostan.

Video tratto da: IPA / KameraOne