Come in un film comico: due ragazze – una con tanto di valigia – decisamente in ritardo per il loro volo si sono lanciate sulla pista dell’aeroporto internazionale Sheremetyevo di Mosca nel tentativo di raggiungere il loro aereo Aeroflot che si stava apprestando ad entrare nella fase di decollo.

Per il rischio dell’incolumità delle due donne, l’aereo è stato fatto fermare ma per le due giovani non c’è stato l’atteso imbarco: sono state infatti bloccate dalla polizia per l’invasione di pista (ovviamente vietata) e fatte sì salire, ma su un auto e allontanate dal loro aereo. Ciao volo!

Video tratto da: IPA / KameraOne