Arrivano dal Sudafrica le impressionanti immagini di una madre ippopotamo che, per proteggere il suo cucciolo, ha ribaltato l’imbarcazione di un ambientalista impegnato nel tentativo di trasferire gli animali dopo che le inondazioni li avevano costretti a lasciare la loro zona.

L’ippopotamo ha colpito l’imbarcazione con il muso, scaraventando l’operatore in acqua. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a risalire sano e salvo sulla barca capovolta senza ferite o danni particolari. La sua famiglia, che si trovava nelle vicinanze, lo ha aiutato con la loro imbarcazione di supporto.

Video tratto da: IPA / KameraOne - Parawild Edu-Capture/Compass Media