VIDEO
Cerca video
VIRALI 23 GENNAIO 2026

Mamma riccio partorisce il cucciolo: il video è tenerissimo

Un video tenerissimo: ecco mamma riccio che partorisce uno dei suoi quattro cuccioli all’interno del suo ‘nido’.

Le immagini hanno seguito il piccolo riccio dai primi momenti dopo il parto, con il corpo, completamente ricoperto da una sottile membrana trasparente, che appariva morbido e rosa subito dopo la nascita.

La madre è rimasta immobile e calma durante il parto, mentre la telecamera si concentrava attentamente sul delicato processo.

Il video si conclude con il neonato riccio che riposava e veniva nutrito all’interno del nido, mentre la madre gli stava accanto, tenendolo al caldo e protetto.

ANIMALI
Mamma riccio partorisce il cucciolo: il video è tenerissimo
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi