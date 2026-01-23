Mamma riccio partorisce il cucciolo: il video è tenerissimo

Un video tenerissimo: ecco mamma riccio che partorisce uno dei suoi quattro cuccioli all’interno del suo ‘nido’.

Le immagini hanno seguito il piccolo riccio dai primi momenti dopo il parto, con il corpo, completamente ricoperto da una sottile membrana trasparente, che appariva morbido e rosa subito dopo la nascita.

La madre è rimasta immobile e calma durante il parto, mentre la telecamera si concentrava attentamente sul delicato processo.

Il video si conclude con il neonato riccio che riposava e veniva nutrito all’interno del nido, mentre la madre gli stava accanto, tenendolo al caldo e protetto.